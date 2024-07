Cina: Aperta mostra sull'antica Grecia con reperti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli

11 Luglio 2024_ Una mostra a tema sull'antica Grecia è stata inaugurata mercoledì a Hefei, nella provincia cinese di Anhui. L'esposizione presenta oltre 100 reperti culturali greci provenienti dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in Italia. La mostra offre ai visitatori cinesi l'opportunità di ammirare manufatti storici di grande valore, sottolineando l'importanza della collaborazione culturale tra Italia e Cina. L'evento rappresenta un ponte culturale tra le due nazioni, promuovendo la conoscenza e l'apprezzamento del patrimonio storico europeo in Cina. Lo riporta il sito english.news.cn. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino alla fine dell'anno, offrendo numerose attività educative e interattive per i visitatori.