27 Agosto 2024_ La terza sessione plenaria del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese ha sottolineato l'importanza dell'apertura come caratteristica distintiva della modernizzazione cinese. A partire dal 26 agosto, la CCTV ha lanciato una serie di reportage intitolati "Il grande mercato cinese, nuove opportunità per il mondo". La sessione ha evidenziato la necessità di promuovere la cooperazione internazionale e di costruire un'economia aperta a un livello più elevato, sfruttando il vasto mercato cinese. La fonte di queste informazioni è news.cctv.com. L'iniziativa mira a rafforzare la posizione della Cina come hub globale per l'innovazione e la cooperazione economica, attirando investimenti e talenti stranieri.