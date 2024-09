Cina: Approvato il primo vaccino contro il vaiolo delle scimmie per la sperimentazione clinica

10 Settembre 2024_ Il vaccino MVA contro il vaiolo delle scimmie, sviluppato dal Shanghai Biological Products Research Institute della China National Pharmaceutical Group, ha ricevuto l'approvazione per la sperimentazione clinica da parte dell'Amministrazione Nazionale per i Farmaci. Questo rappresenta il primo vaccino contro il vaiolo delle scimmie approvato in Cina, con l'obiettivo di prevenire e controllare le malattie causate dal virus. La notizia è stata comunicata attraverso il profilo ufficiale di China National Pharmaceutical Group, evidenziando l'importanza di questo sviluppo per la salute pubblica. Il vaiolo delle scimmie è una malattia virale rara, simile al vaiolo, che può causare sintomi gravi e si sta diffondendo in diverse regioni del mondo.