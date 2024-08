Cina: Armani avvia causa per violazione del marchio contro aziende locali

19 Agosto 2024_ La casa di moda italiana Armani ha intentato una causa contro tre aziende cinesi per violazione del marchio "ARMANI". Il marchio, registrato nel 1995, è stato oggetto di un accordo di licenza che consente ad Armani di proteggere i propri diritti in Cina. Le aziende accusate avrebbero utilizzato il marchio senza autorizzazione, creando confusione tra i consumatori cinesi. La causa evidenzia l'importanza della protezione dei marchi italiani nel mercato cinese, come riportato da ciplawyer.cn. Questo caso sottolinea la crescente attenzione delle aziende italiane verso la tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale in un contesto internazionale sempre più competitivo.