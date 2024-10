27 Ottobre 2024_ La polizia di Pistoia ha sequestrato i beni di un uomo di 40 anni, sospettato di gestire illegalmente rifiuti tessili in Italia. L'individuo, di origine straniera e con regolare permesso di soggiorno, è accusato di aver raccolto e abbandonato rifiuti tessili provenienti da aziende cinesi nella zona di Prato. Le indagini hanno rivelato che l'uomo ha accumulato beni per un valore di oltre 300.000 euro, in netto contrasto con le sue dichiarazioni di reddito. La notizia, riportata da huarenjie.com, evidenzia le problematiche legate alla gestione dei rifiuti in Italia, un tema di crescente rilevanza anche in Cina.