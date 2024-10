Cina: Artista di Shanghai espone a Roma, un ponte tra culture

28 Ottobre 2024_ L'artista cinese Yang Yexin sta ospitando una mostra personale presso la Ulisse Gallery di Roma, segnando un'importante occasione di scambio culturale tra Cina e Italia. La mostra, intitolata "Traces or Track", è la prima esposizione di un artista cinese in questa galleria e si concluderà il 16 novembre. Carlo Ciccarelli, fondatore della galleria, ha sottolineato come l'evento porti innovazione e diversità internazionale a Roma, rendendo la città un punto di incontro per idee e culture diverse. La notizia è stata riportata da shine.cn, evidenziando l'importanza della cultura contemporanea cinese nel contesto artistico italiano. La mostra rappresenta un'opportunità unica per esplorare le intersezioni tra le tradizioni artistiche cinesi e italiane.