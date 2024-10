Cina: Aumento dei furti a Hong Kong, 132 casi in otto mesi

12 Ottobre 2024_ La polizia di Hong Kong ha riportato un aumento significativo dei furti, con 132 casi registrati nei primi otto mesi del 2024, superando il totale dell'intero anno 2023. Tra gli episodi più eclatanti, un turista svizzero ha subito il furto di un orologio del valore di HK$4 milioni, sottratto da uno zaino riposto in un compartimento sopra il suo sedile. Le autorità locali stanno intensificando le misure di sicurezza per affrontare questa crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica. La situazione ha sollevato allerta tra i residenti e i visitatori, evidenziando la necessità di maggiore vigilanza. Lo riporta il South China Morning Post. Hong Kong, una delle città più densamente popolate al mondo, è nota per la sua vivace vita urbana e il turismo, ma deve affrontare sfide legate alla criminalità e alla sicurezza.