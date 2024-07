Cina: Aumento dei turisti italiani a Wenzhou

12 Luglio 2024_ Il numero di turisti stranieri a Wenzhou è aumentato significativamente nel primo semestre del 2024, con un incremento del 294% rispetto all'anno precedente. Tra i visitatori, molti provengono dall'Italia, attratti dalle bellezze naturali e culturali della città. Wenzhou ha migliorato le sue infrastrutture turistiche, inclusi voli diretti verso Roma e Milano, per facilitare l'arrivo dei turisti italiani. Le autorità locali hanno anche implementato misure per rendere più agevole l'ingresso e il soggiorno dei visitatori stranieri. Lo riporta il sito di notizie 66wz.com. Questo aumento di turisti italiani evidenzia l'interesse crescente per le destinazioni cinesi e il rafforzamento dei legami turistici tra Italia e Cina.