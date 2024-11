Cina: Aumento del commercio estero segna un segnale positivo per l'economia

7 Novembre 2024_ Il commercio estero della Cina ha registrato un incremento del 4,6% a ottobre, evidenziando un rafforzamento dell'economia nazionale. Nei primi dieci mesi dell'anno, il valore totale del commercio di beni ha raggiunto 36,02 trilioni di yuan, con un surplus commerciale in crescita del 17,6%. La Cina ha intensificato le sue politiche economiche per sostenere la crescita, con particolare attenzione all'espansione della domanda interna e al supporto delle operazioni aziendali. L'ASEAN si conferma come il principale partner commerciale della Cina, seguito dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, come riportato da Shanghai Daily. Le misure macroeconomiche introdotte dal governo centrale mirano a stimolare ulteriormente l'economia, in un contesto di ripresa post-pandemia. La Cina continua a diversificare i suoi scambi commerciali, coinvolgendo anche paesi dell'iniziativa Belt and Road.