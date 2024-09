Cina: Aumento del salario mensile a Hong Kong, ma preoccupazioni per il livello insufficiente

28 Settembre 2024_ A Hong Kong, il salario mensile è aumentato del 2,5% raggiungendo HK$4,990, ma i gruppi di interesse esprimono preoccupazioni sul fatto che questa cifra sia ancora troppo bassa. Nonostante l'incremento, molti lavoratori continuano a lottare per soddisfare le esigenze quotidiane, evidenziando la disparità tra il costo della vita e i salari. Le organizzazioni locali chiedono misure più efficaci per garantire un salario dignitoso per tutti i cittadini. La notizia è riportata dal South China Morning Post. Le preoccupazioni riguardano in particolare i settori a basso reddito, dove i lavoratori faticano a coprire le spese essenziali in una delle città più costose del mondo.