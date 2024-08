Cina: Aumento del turismo estivo nel nord-est grazie a risorse naturali

28 Agosto 2024_ Dopo una stagione invernale di successo, il turismo estivo nel nord-est della Cina sta vivendo un notevole incremento. Le attrazioni turistiche della regione, famose per i loro paesaggi invernali, stanno ora attirando visitatori grazie a un clima estivo piacevole e a una ricca biodiversità. Le autorità locali hanno sviluppato un'immagine turistica duale, promuovendo sia le attività invernali che le mete estive, per bilanciare la crescita economica con la protezione ecologica. Questo approccio ha portato a un aumento significativo del numero di turisti durante i mesi estivi. La notizia è riportata da news.cn. La regione nord-orientale della Cina è nota per le sue abbondanti risorse di ghiaccio e neve, oltre a un'alta copertura forestale, rendendola una meta ideale per gli amanti della natura.