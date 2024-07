Cina: Aumento del turismo straniero nel primo semestre del 2024

27 Luglio 2024_ La Cina ha accolto 14,6 milioni di turisti stranieri nel primo semestre del 2024, registrando un incremento del 152,7% rispetto all'anno precedente. Le nuove politiche sui visti, insieme alla pulizia, alla sicurezza e alla comodità dei pagamenti mobili, hanno contribuito a migliorare l'immagine del Paese tra i visitatori. Questo significativo aumento evidenzia il crescente interesse per la Cina come meta turistica, dopo le restrizioni legate alla pandemia. La fonte di queste informazioni è Shanghai Daily. L'attenzione verso la Cina come destinazione turistica è supportata da iniziative governative che mirano a rendere il Paese più accessibile e attraente per i viaggiatori internazionali.