Cina: Aumento della popolazione urbana e misure per facilitare l'immigrazione

27 Agosto 2024_ Il 27 agosto 2024, il Consiglio di Stato cinese ha annunciato che dal 2014, 150 milioni di persone provenienti dalle aree rurali hanno trasferito la loro residenza nelle città, aumentando il tasso di urbanizzazione dal 35,9% al 48,3% nel 2023. La maggior parte delle città cinesi ha allentato le restrizioni per l'immigrazione, e il Ministero della Pubblica Sicurezza prevede di rimuovere ulteriormente i limiti per le città con meno di 3 milioni di abitanti. Inoltre, saranno migliorate le politiche di immigrazione per le città con popolazioni superiori ai 5 milioni, al fine di facilitare l'integrazione degli immigrati. La notizia è stata riportata da news.cctv.com. Queste misure mirano a promuovere uno sviluppo urbano di alta qualità e a sostenere la crescita economica del paese.