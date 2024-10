Cina: Aumento della povertà a Hong Kong, esperti chiedono interventi urgenti

06 Ottobre 2024_ Un esperto di salute pubblica ha avvertito che la povertà a Hong Kong si è diffusa oltre i tradizionali distretti più colpiti, richiedendo un intervento immediato da parte delle autorità. L'esperto ha sollecitato il ripristino della linea ufficiale di povertà e ha invitato la popolazione a mobilitarsi per affrontare il problema. La crescente povertà rappresenta una sfida significativa per la società di Hong Kong, che ha visto un aumento delle disuguaglianze economiche. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post, evidenziando la necessità di azioni concrete per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Hong Kong, una delle città più densamente popolate al mondo, è nota per il suo alto costo della vita e per le disparità economiche tra le diverse classi sociali.