Cina: Aumento record di visitatori stranieri grazie a nuove politiche di ingresso

19 Agosto 2024_ La Cina ha registrato un aumento significativo del numero di visitatori stranieri, con un incremento del 129,9% nei primi sette mesi del 2024, raggiungendo 17,25 milioni di arrivi. Le autorità cinesi hanno emesso 846.000 visti portuali, un aumento del 183% rispetto all'anno precedente, per facilitare l'ingresso di stranieri con esigenze urgenti. Inoltre, le politiche di esenzione dai visti e la semplificazione delle procedure hanno reso il Paese una meta sempre più popolare per i turisti internazionali. Queste informazioni sono state riportate dalla National Immigration Administration (NIA) durante una conferenza stampa. La crescente affluenza di turisti ha portato a un aumento dei consumi, stimati in oltre 100 miliardi di yuan, contribuendo così all'economia locale. La Cina, con le sue ricchezze culturali e paesaggistiche, continua a attrarre visitatori da tutto il mondo.