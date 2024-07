Cina: Autorità emettono ordini di rimozione in due sviluppi di lusso

18 Luglio 2024_ Le autorità cinesi hanno emesso decine di ordini di rimozione in due sviluppi immobiliari di alto livello. Gli ordini riguardano presunte violazioni delle normative edilizie e di sicurezza. Gli sviluppi interessati sono situati in aree prestigiose e sono noti per le loro abitazioni di lusso. Le autorità stanno intensificando i controlli per garantire il rispetto delle leggi urbanistiche e di sicurezza. Lo riporta il South China Morning Post. Gli sviluppi coinvolti sono situati a Pechino e Shanghai, due delle città più importanti della Cina.