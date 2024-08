Cina: Avanzamenti nella protezione ecologica con l'uso di tecnologie innovative

13 Agosto 2024_ La Cina celebra il secondo Giorno Nazionale dell'Ecologia, evidenziando i progressi nella protezione ambientale sotto la guida del pensiero ecologico di Xi Jinping. L'uso di droni per il monitoraggio delle aree umide, come il parco naturale di Qilihai a Tianjin, ha migliorato l'efficienza delle operazioni di sorveglianza ecologica. Inoltre, la popolazione di uccelli nella regione è aumentata significativamente grazie agli sforzi di recupero ecologico. Queste iniziative sono state riportate da 81.cn, sottolineando l'importanza della tecnologia nella conservazione ambientale in Cina.