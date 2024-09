Cina: Avanzamento della transizione ecologica e opportunità di sviluppo sostenibile

27 Settembre 2024_ La Cina sta intensificando gli sforzi per promuovere la transizione ecologica e il sviluppo sostenibile, come evidenziato durante...

27 Settembre 2024_ La Cina sta intensificando gli sforzi per promuovere la transizione ecologica e il sviluppo sostenibile, come evidenziato durante la recente riunione del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista. Esperti del settore hanno discusso le sfide e le opportunità legate alla trasformazione verde, sottolineando i progressi significativi nella qualità dell'acqua e nella riforestazione. Le politiche attuate mirano a creare un equilibrio tra sviluppo economico e protezione ambientale, con un focus particolare sulla riduzione delle emissioni di carbonio. La notizia è riportata da news.cn. La Cina, con la sua vasta popolazione e le sue risorse, si sta affermando come leader globale nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione di un'economia verde.