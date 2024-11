Cina: AVIC fornisce un nuovo shuttle spaziale alla China Manned Space Agency

12 Novembre 2024_ L'Aviation Industry Corp of China (AVIC) ha annunciato di aver acquisito un nuovo cliente, la China Manned Space Agency, per la...

12 Novembre 2024_ L'Aviation Industry Corp of China (AVIC) ha annunciato di aver acquisito un nuovo cliente, la China Manned Space Agency, per la fornitura di uno shuttle spaziale. Questo shuttle, progettato per migliorare l'efficienza e ridurre i costi, dovrebbe diventare operativo entro il 2025. Progettato dall'Istituto di Progettazione e Ricerca Aeronautica di Chengdu, situato nella provincia del Sichuan, lo shuttle avrà molteplici utilizzi, tra cui il trasporto di astronauti e carichi. Zhang Jian, vice direttore generale di AVIC, ha dichiarato che il veicolo sarà in grado di decollare e atterrare come un aereo, facilitando il trasporto di materiali tra la Terra e lo spazio. La notizia è stata riportata da China Daily. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per la Cina nel settore spaziale, evidenziando l'impegno del paese nell'espansione delle sue capacità di esplorazione spaziale.