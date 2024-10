Cina: Avviato programma pilota per telecomunicazioni a favore di aziende straniere

24 Ottobre 2024_ La Cina ha lanciato un programma pilota per ampliare l'accesso ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto per le imprese...

24 Ottobre 2024_ La Cina ha lanciato un programma pilota per ampliare l'accesso ai servizi di telecomunicazione a valore aggiunto per le imprese straniere, con Tesla Inc tra le prime aziende partecipanti. Questa iniziativa, promossa dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione, consente alle aziende straniere di possedere e gestire completamente servizi e infrastrutture telecomunicative. Il programma evidenzia l'impegno della Cina ad aprire ulteriormente i suoi settori chiave agli investitori esteri, nonostante le restrizioni imposte da alcuni paesi occidentali. La notizia è riportata da China Daily. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione della Cina nel mercato globale delle telecomunicazioni, un settore cruciale per l'innovazione tecnologica.