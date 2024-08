Cina: Aziende di Hong Kong pronte ad assumere giovani con disabilità

13 Agosto 2024_ Un'indagine condotta dalla Hong Kong Federation of Youth Groups ha rivelato che oltre il 74% delle aziende di Hong Kong è disposto ad assumere giovani con disabilità, a condizione che abbiano le competenze e le qualifiche necessarie. Il sondaggio ha coinvolto 1.000 aziende, delle quali il 65% ha già impiegato in passato giovani con disabilità, riportando esperienze positive. La federazione ha accolto con favore i risultati, evidenziando un crescente riconoscimento e accettazione di questi giovani nel mondo del lavoro. Tuttavia, sono emerse anche sfide, come la necessità di maggiore supporto e formazione per datori di lavoro e dipendenti. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. L'indagine sottolinea l'importanza di creare un ambiente lavorativo inclusivo e di affrontare le barriere esistenti per l'inserimento professionale di giovani con disabilità.