3 Luglio 2024_ Il marchio cinese di borse Bampo ha recentemente presentato una spettacolare sfilata a Guangzhou, celebrando il suo successo alle settimane della moda di Milano e Parigi. La collezione, caratterizzata da un design originale che fonde l'arte orientale con l'eleganza occidentale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso premio 'A Design' italiano. La sfilata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di moda e ha messo in risalto l'influenza crescente della cultura cinese nel panorama globale. L'evento è stato supportato dal governo di Guangzhou e ha incluso l'uso di tecnologie avanzate come le videocamere Sony per catturare ogni dettaglio. Lo riporta thewanxiang.com. La sfilata ha ulteriormente consolidato la posizione di Bampo come ambasciatore della cultura cinese nel mondo della moda.