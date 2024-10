Cina: Banche di Hong Kong destinano 370 miliardi di HK$ per le PMI

19 Ottobre 2024_ Sedici importanti banche di Hong Kong hanno annunciato di riservare 370 miliardi di HK$ (circa 47 miliardi di dollari USA) per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) in difficoltà economiche. Questa iniziativa arriva in risposta alle sfide economiche attuali e potrebbe vedere un aumento dell'importo dei prestiti dopo che la banca centrale della città ha abbassato i requisiti di capitale. Le PMI, che rappresentano una parte significativa dell'economia di Hong Kong, beneficeranno di questa iniezione di liquidità per affrontare le difficoltà finanziarie. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Le PMI sono fondamentali per l'occupazione e l'innovazione a Hong Kong, contribuendo in modo sostanziale alla crescita economica della regione.