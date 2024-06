Cina: Bariste cinesi si formano in Italia presso Lavazza

27 Giugno 2024_ Otto bariste cinesi hanno partecipato a un programma di formazione presso la sede di Lavazza a Torino, Italia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Le partecipanti, provenienti da città come Shanghai, Shenzhen e Xiamen, hanno seguito un intenso corso di sei giorni che ha incluso visite al centro di ricerca Lavazza, alla storica sede e al museo del marchio. Durante il training, le bariste hanno appreso tecniche avanzate di degustazione e torrefazione del caffè, migliorando le loro competenze professionali. L'iniziativa mira a rafforzare lo scambio culturale tra Cina e Italia nel settore del caffè. Lo riporta htfnews.cn. Le bariste, di cui sei sono donne, hanno espresso entusiasmo per l'esperienza e la fiducia acquisita nel rappresentare il marchio Lavazza in Cina.