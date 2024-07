16 Luglio 2024_ Beijing ha intensificato gli sforzi per esporre i giovani studenti alle attività di difesa, includendo programmi educativi e visite a...

16 Luglio 2024_ Beijing ha intensificato gli sforzi per esporre i giovani studenti alle attività di difesa, includendo programmi educativi e visite a strutture militari. L'iniziativa mira a rafforzare il patriottismo e la consapevolezza della sicurezza nazionale tra le nuove generazioni. Le scuole di Beijing stanno collaborando con le forze armate per organizzare eventi e lezioni che illustrano l'importanza della difesa nazionale. Questo programma è parte di una più ampia strategia del governo cinese per promuovere l'educazione alla difesa tra i giovani. Lo riporta il South China Morning Post. L'iniziativa riflette l'impegno della Cina nel preparare i giovani a comprendere e sostenere le politiche di sicurezza del Paese.