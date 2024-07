Cina: Beijing ospita incontro di riconciliazione tra gruppi palestinesi

24 Luglio 2024_ Quattordici gruppi palestinesi, tra cui Hamas e Fatah, hanno firmato la Dichiarazione di Pechino durante un incontro di riconciliazione ospitato dalla Cina. Questo incontro è considerato un punto di svolta nelle relazioni interne palestinesi, poiché Hamas e Fatah sono stati rivali dal 2006, anno in cui Hamas ha preso il controllo di Gaza. Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha sottolineato l'importanza dell'unità palestinese per una futura soluzione del conflitto. I rappresentanti di Hamas e Fatah hanno espresso gratitudine alla Cina per il suo supporto, sperando in una risoluzione rapida della questione palestinese, come riportato da South China Morning Post. La Cina si conferma così come mediatore di pace nella regione, dopo aver già facilitato un accordo tra Arabia Saudita e Iran lo scorso anno.