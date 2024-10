Cina: Blitz della polizia a Milano contro giocattoli non sicuri per bambini

30 Ottobre 2024_ La polizia locale di Milano ha condotto un'operazione contro la vendita di giocattoli non conformi agli standard di sicurezza,...

30 Ottobre 2024_ La polizia locale di Milano ha condotto un'operazione contro la vendita di giocattoli non conformi agli standard di sicurezza, sequestrando 80.000 articoli per un valore di 650.000 euro. I giocattoli, destinati a bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, presentavano gravi rischi, nonostante fossero contrassegnati con il marchio CE. L'operazione ha coinvolto tre magazzini gestiti da aziende cinesi, i cui proprietari sono stati denunciati per frode commerciale. La notizia, riportata da huarenjie.com, evidenzia l'importanza della sicurezza infantile e il ruolo attivo delle autorità italiane nel contrastare pratiche commerciali illecite.