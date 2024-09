Cina: Boom del turismo estivo con un aumento delle prenotazioni e nuove tendenze di viaggio

01 Settembre 2024_ Il mercato turistico estivo in Cina ha registrato un notevole aumento delle prenotazioni e dei viaggiatori, secondo diversi rapporti delle piattaforme di viaggio online. I dati mostrano che le prenotazioni per i viaggi nazionali e le esperienze di viaggio più profonde sono aumentate significativamente, con un incremento del 30% per le prenotazioni di hotel e oltre il 60% per il noleggio di auto. Inoltre, si osserva una crescente popolarità delle destinazioni meno conosciute, con un aumento del 113% nelle prenotazioni di hotel nelle città di quarta e quinta fascia. La fonte di queste informazioni è thepaper.cn. Il turismo estivo ha visto anche un forte interesse per le esperienze uniche, come il soggiorno in hotel nel deserto, che ha portato alla nascita di nuove professioni legate a questo settore.