Cina: Boom del turismo nazionale durante le festività di National Day

07 Ottobre 2024_ Le festività del National Day in Cina hanno generato un notevole aumento del turismo, con dati che mostrano un record di visitatori nazionali e un incremento significativo di turisti stranieri. Solo domenica, il numero di passeggeri sui treni è previsto raggiungere i 18,73 milioni, con l'aggiunta di 1.432 treni per gestire il picco di ritorno. Sabato, 17,88 milioni di viaggiatori hanno già affollato le ferrovie, segnando oltre 17 milioni di passeggeri per il sesto giorno consecutivo dall'inizio delle festività il 29 settembre. La notizia è riportata da China Daily. Questo periodo festivo è tradizionalmente caratterizzato da viaggi e celebrazioni in tutta la nazione, evidenziando l'importanza del turismo per l'economia cinese.