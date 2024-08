Cina: Boom del turismo notturno e misure per stimolare la crescita economica

09 Agosto 2024_ Il turismo notturno in Cina sta vivendo un notevole incremento, con città come Taizhou e Beijing che attirano un gran numero di...

09 Agosto 2024_ Il turismo notturno in Cina sta vivendo un notevole incremento, con città come Taizhou e Beijing che attirano un gran numero di visitatori. Nel primo semestre del 2024, i consumi nei servizi di viaggio e ristorazione sono aumentati rispettivamente del 59,9% e del 21,7% rispetto all'anno precedente. Il Consiglio di Stato ha annunciato 20 misure specifiche per stimolare la spesa dei consumatori in vari settori, tra cui cultura e intrattenimento. Queste iniziative seguono una riunione di alto livello del Partito Comunista Cinese, che ha delineato riforme per promuovere una crescita economica di alta qualità. La notizia è riportata da en.people.cn. La Cina sta puntando a un'economia più aperta e sostenibile, con un focus su settori innovativi come i veicoli elettrici e le energie rinnovabili.