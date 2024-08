13 Agosto 2024_ La Cina sta vivendo un notevole aumento del turismo straniero, con 14,6 milioni di visitatori nei primi sei mesi del 2024, un incremento del 152,7% rispetto all'anno precedente. Questo boom è attribuito all'introduzione di politiche di esenzione dal visto, che hanno reso più facile l'ingresso nel Paese per i turisti di 54 nazioni. Le nuove misure, come l'esenzione di 144 ore per i transiti, hanno attratto visitatori da tutto il mondo, contribuendo a un'esperienza turistica più fluida e accessibile. La fonte di queste informazioni è huanqiu.com. La Cina continua a migliorare i suoi servizi turistici, rendendo il Paese sempre più attraente per i viaggiatori internazionali.