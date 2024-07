Cina: Boom di brevetti globali per AI generativa

4 Luglio 2024_ Il numero di brevetti globali per innovazioni che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa è aumentato di otto volte in sei...

4 Luglio 2024_ Il numero di brevetti globali per innovazioni che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa è aumentato di otto volte in sei anni. La maggior parte di questi brevetti proviene da innovatori con sede in Cina, secondo quanto riferito dalle Nazioni Unite. L'annuncio coincide con l'apertura della World Artificial Intelligence Conference 2024 a Shanghai. La conferenza riunisce esperti e leader del settore per discutere le ultime tendenze e sviluppi nell'AI. Lo riporta Shanghai Daily. L'evento rappresenta un'importante piattaforma per la condivisione di conoscenze e la promozione della collaborazione internazionale nel campo dell'intelligenza artificiale.