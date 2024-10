Cina: Boom di vendite per il Festival degli Acquisti del Singles Day

23 Ottobre 2024_ Il Festival degli Acquisti del Singles Day ha registrato un notevole aumento delle vendite durante la sua apertura, con particolare successo per i prodotti elettronici di alta qualità e le sessioni di livestreaming. Questo evento, il più grande di shopping online in Cina, è previsto per stimolare ulteriormente la domanda dei consumatori e sostenere la ripresa economica. Dati di Tmall, la piattaforma di e-commerce di Alibaba, mostrano che 174 marchi hanno superato i 100 milioni di yuan in vendite nelle prime quattro ore. Inoltre, oltre 12.000 marchi hanno visto un incremento delle vendite superiore al 100% rispetto all'anno precedente, mentre quasi 6.000 marchi hanno registrato un aumento superiore al 500%. La notizia è riportata da China Daily. Il Singles Day, noto anche come 11-11, è un evento annuale che si tiene il 11 novembre e rappresenta un'importante opportunità commerciale per i rivenditori cinesi.