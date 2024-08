Cina: Boom di visitatori nei musei scientifici durante l'estate 2024

17 Agosto 2024_ Durante l'estate 2024, i musei scientifici in Cina hanno registrato un notevole aumento di visitatori, con il Museo dei Scienziati Cinesi che ha accolto oltre 3.8 milioni di persone dal suo avvio a maggio. Luoghi come il Museo della Scienza e della Tecnologia di Shanghai e il Museo di Storia Naturale di Nanchino hanno visto un'affluenza straordinaria, con eventi e mostre che hanno attratto famiglie e studenti. L'iniziativa di promuovere la cultura scientifica ha portato a un rinnovato interesse per l'educazione scientifica tra i giovani, incoraggiando la partecipazione attiva nelle attività di apprendimento. La notizia è riportata da news.cctv.com. I musei non solo offrono esposizioni interattive, ma fungono anche da centri di educazione, ispirando le nuove generazioni a esplorare il mondo della scienza.