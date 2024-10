Cina: Bulgaria e Cina celebrano 75 anni di relazioni diplomatiche

04 Ottobre 2024_ Bulgaria e Cina festeggiano il 75° anniversario delle loro relazioni diplomatiche, con l'ambasciatore bulgaro in Cina, Andrey Tehov, che esprime l'interesse del suo Paese a rafforzare i legami in vari settori, tra cui commercio e investimenti. La Bulgaria è stata il secondo Paese a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese, solo tre giorni dopo la sua fondazione. Tehov ha sottolineato l'importanza degli scambi tra i popoli per promuovere una cooperazione più profonda e pragmatica. La celebrazione di questo anniversario rappresenta un'opportunità per entrambe le nazioni di esplorare nuove aree di collaborazione. La notizia è riportata da China Daily. La Bulgaria, situata nel sud-est dell'Europa, ha storicamente mantenuto relazioni amichevoli con la Cina, contribuendo a un dialogo costruttivo tra le due culture.