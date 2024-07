Cina: Capacità di energia eolica e solare supera quella del carbone per la prima volta

26 Luglio 2024_ La Cina ha raggiunto un traguardo significativo, superando per la prima volta la capacità installata di energia eolica e solare rispetto a quella del carbone. Questo sviluppo sottolinea la posizione di leadership del Paese nel settore delle energie rinnovabili a livello globale. Durante la terza sessione plenaria del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, è stata ribadita l'importanza delle energie rinnovabili per ridurre le emissioni di carbonio e stimolare l'economia. Il governo cinese ha fissato l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, con un ruolo cruciale per le energie rinnovabili. La notizia è stata riportata da China Daily. La sessione ha anche evidenziato la necessità di cooperazione internazionale per raggiungere questi ambiziosi obiettivi.