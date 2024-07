Cina: Caravaggio e il Barocco in mostra a Shanghai

6 Luglio 2024_ Il Pudong Art Museum di Shanghai ha inaugurato la mostra 'Caravaggio e i Miracoli del Barocco', la prima in Cina dedicata al celebre pittore italiano. L'esposizione è frutto della collaborazione con la Galleria Borghese di Roma, che possiede la più vasta collezione di opere di Caravaggio al mondo. Tra le opere esposte, spiccano sei dipinti di Caravaggio, tra cui due provenienti dalla Galleria Borghese e altri da musei italiani come gli Uffizi e la Galleria Nazionale d'Arte Antica di Roma. La mostra include anche opere di altri artisti barocchi e integra elementi di architettura e musica barocca per un'esperienza immersiva. Lo riporta shxiaowu.com. La direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, ha espresso gratitudine per l'opportunità di presentare l'arte italiana al pubblico cinese.