Cina: Caravaggio incanta il pubblico cinese con 'Maria Maddalena in estasi'

28 Luglio 2024_ L'opera 'Maria Maddalena in estasi' del celebre artista italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio è stata presentata per la prima...

28 Luglio 2024_ L'opera 'Maria Maddalena in estasi' del celebre artista italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio è stata presentata per la prima volta al pubblico cinese, accompagnata dalla melodia della canzone cinese 'Fiore di gelsomino'. L'esposizione, che si tiene a Chongqing, mette in evidenza il contrasto tra luce e ombra tipico del Barocco, un movimento artistico anticipato da Caravaggio. L'opera, realizzata nel 1610, simboleggia il desiderio di perdono dell'artista negli ultimi giorni della sua vita. La notizia è riportata da cgtn.com. L'evento rappresenta un'importante opportunità per approfondire il dialogo culturale tra Italia e Cina, evidenziando la bellezza e la complessità dell'arte occidentale in un contesto asiatico.