Cina: Carlieuklima celebra le opportunità del mercato cinese per la sostenibilità ambientale

16 Settembre 2024_ L'azienda italiana Carlieuklima, specializzata in soluzioni di riscaldamento, ha festeggiato il suo impegno per la sostenibilità in Cina, in occasione della Fiera Internazionale del Commercio nei Servizi a Pechino. Yang Siping, direttrice della regione Asia-Pacifico, ha sottolineato come gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio della Cina stiano creando nuove opportunità di business per l'azienda. Con una fabbrica a Tianjin, Carlieuklima ha già fornito soluzioni personalizzate per vari settori, contribuendo alla trasformazione verde dell'industria cinese. La notizia è stata riportata da beijingnews.net. Carlieuklima, con sede a Venezia, è un leader europeo nel settore del riscaldamento e mira a espandere la sua presenza nel mercato cinese, rispondendo alla crescente domanda di efficienza energetica.