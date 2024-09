Cina: Cathay Cargo potenzia le operazioni di trasporto aereo per sostenere l'economia di Hong Kong

29 Settembre 2024_ Cathay Cargo, la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, sta ampliando le sue operazioni di carico aereo per supportare la...

29 Settembre 2024_ Cathay Cargo, la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, sta ampliando le sue operazioni di carico aereo per supportare la ripresa economica della città. Il direttore Tom Owen ha annunciato nuovi servizi, inclusi voli verso gli Stati Uniti, per soddisfare la crescente domanda di beni di alto valore come vaccini, batterie al litio e chip. Owen ha sottolineato l'importanza del settore cargo nel garantire il trasporto fluido di beni essenziali, contribuendo così alla ripresa post-pandemia. La notizia è riportata da Sunday Morning Post. Cathay Cargo gioca un ruolo cruciale nel collegare Hong Kong con il mercato globale, facilitando il commercio e la distribuzione di prodotti vitali.