Cina: Cathay Pacific annuncia un investimento di oltre 100 miliardi di HK$ per potenziare Hong Kong come hub aereo globale

08 Agosto 2024_ Cathay Pacific Airways ha lanciato un'iniziativa di investimento di oltre 100 miliardi di HK$ per i prossimi sette anni, mirata a rafforzare lo status di Hong Kong come hub aereo globale. La compagnia ha annunciato l'acquisto o l'aggiunta di 100 aerei già ordinati, portando il totale a oltre 100 ordini. Questo piano include anche l'acquisto di slot per un sistema a tre piste, un nuovo terminal cargo e un nuovo terminal passeggeri. Il presidente di Cathay, Patrick Healy, ha dichiarato che l'investimento è volto a mantenere Hong Kong come un importante hub aereo nella regione, migliorando al contempo la qualità dei servizi. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Cathay Pacific è la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, nota per i suoi servizi di alta qualità e per il suo ruolo cruciale nel settore dell'aviazione asiatica.