Cina: Cathay Pacific cancella voli a causa del tifone Koinu

02 Ottobre 2024_ Cathay Pacific Airways e la sua compagnia aerea low-cost HK Express hanno cancellato oltre 30 voli tra Hong Kong e Kaohsiung in previsione dell'arrivo del Super Tifone Koinu. I voli sono stati annullati da ieri fino a domani, con la compagnia aerea che ha informato i passeggeri e sospeso le prenotazioni. Il tifone, che si prevede colpirà la costa meridionale di Taiwan, porta con sé venti sostenuti fino a 155 km/h e forti piogge, con avvisi di evacuazione già attivi in alcune aree. La Hong Kong Observatory ha avvertito i residenti di prendere precauzioni e ha segnalato la possibilità di inondazioni in zone a bassa quota, come riportato da South China Morning Post. Le autorità di Taiwan hanno chiuso scuole e uffici nelle aree colpite e sospeso i servizi di traghetti verso le isole circostanti, mentre il tifone è atteso a indebolirsi durante il suo passaggio sull'isola.