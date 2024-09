07 Settembre 2024_ A Roma, il 7 settembre 2024, si è tenuta una cerimonia per celebrare il 150° anniversario del quartiere Esquilino, con la premiazione di associazioni e enti che si sono distinti per le loro attività culturali e sociali. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha sottolineato l'importanza di Esquilino come cuore pulsante della capitale, evidenziando la sua ricca diversità culturale e storica. Durante l'evento, è stata riconosciuta anche l'operosità della comunità cinese a Roma, rappresentata dall'Associazione Culturale Cinese, che promuove la cultura cinese e favorisce l'integrazione. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando l'importanza delle interazioni culturali tra Italia e Cina. Questo evento rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami tra le due nazioni, celebrando la multiculturalità e la storia condivisa.