Cina: Celebrazione del 40° Giorno del Maestro con un richiamo al rispetto per gli insegnanti

08 Settembre 2024_ La Cina si prepara a celebrare il 40° Giorno del Maestro, un evento che onora i 18,9 milioni di insegnanti del paese. Il quotidiano "People's Daily" ha pubblicato un articolo che sottolinea l'importanza di elevare il rispetto per la professione docente, citando figure di spicco come il medico Zhong Nanshan e il premio Nobel Li Deren, che esprimono gratitudine verso i loro insegnanti. La tradizione cinese di rispettare gli insegnanti è radicata nella cultura nazionale e viene vista come fondamentale per il progresso del paese. La notizia è riportata da thepaper.cn, evidenziando l'impegno del governo nel rafforzare la formazione e il supporto per gli insegnanti, considerati pilastri per il futuro della nazione.