Cina: Celebrazione del Festival di Metà Autunno in Calabria con un tocco di cultura italiana

11 Settembre 2024_ In occasione del Festival di Metà Autunno, la Calabria ha ospitato un evento speciale organizzato dalla Zhejiang Chinese Chamber of Commerce, volto a distribuire mooncake ai membri della comunità cinese locale. Questa iniziativa ha permesso ai cinesi residenti in Italia di sentirsi più vicini alle loro tradizioni, nonostante la distanza dalla patria. Durante l'evento, sono stati distribuiti mooncake di diverse varietà, simbolo di riunione familiare, e sono state condivise le tradizioni culturali cinesi con gli amici italiani. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando l'importanza di mantenere vive le tradizioni culturali anche all'estero. L'iniziativa ha rafforzato i legami tra la comunità cinese e quella italiana, promuovendo un dialogo interculturale e una maggiore comprensione reciproca.