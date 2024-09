Cina: Celebrazione del Mid-Autumn Festival a Palermo con la comunità cinese

10 Settembre 2024_ La comunità cinese di Palermo ha festeggiato il Mid-Autumn Festival con un evento di distribuzione di mooncake, organizzato dalla locale associazione dei cinesi. L'iniziativa ha avuto luogo il 10 settembre 2024 e ha visto la partecipazione di circa 300 persone, creando un'atmosfera di calore e convivialità. Il presidente dell'associazione, Wang Xichun, ha sottolineato l'importanza di questo festival come momento di riunione e di scambio culturale, estendendo i saluti anche alle autorità locali. L'evento ha rafforzato i legami tra la comunità cinese e la città di Palermo, promuovendo la cultura cinese tra i residenti e le istituzioni locali, come riportato da xinouzhou.com. Questa celebrazione evidenzia l'integrazione della comunità cinese in Italia e il desiderio di condividere le tradizioni culturali con il paese ospitante.