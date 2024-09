Cina: Celebrazione del Mid-Autumn Festival per i cinesi all'estero in Italia

18 Settembre 2024_ In occasione del Mid-Autumn Festival, l'evento "浙里有爱·天涯共此时" ha avuto luogo in 24 città di 19 paesi, inclusa l'Italia, per...

18 Settembre 2024_ In occasione del Mid-Autumn Festival, l'evento "浙里有爱·天涯共此时" ha avuto luogo in 24 città di 19 paesi, inclusa l'Italia, per celebrare la cultura cinese tra i connazionali all'estero. L'Associazione dei Cinesi dell'Est Italia ha ricevuto doni di mooncake, simbolo di unità e tradizione, per trasmettere i saluti e l'affetto della madrepatria. Il presidente dell'associazione ha sottolineato l'importanza di questo gesto, che rappresenta non solo un dolce, ma anche l'amore e la cura dei propri cari in Cina. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando il forte legame tra la comunità cinese in Italia e le tradizioni culturali cinesi. Questo evento ha rafforzato i legami tra i cinesi all'estero e la loro terra d'origine, celebrando la cultura e la comunità.