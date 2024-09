Cina: Celebrazione del Settimo Festival della Raccolta dei Contadini con messaggi di sostegno di Xi Jinping

21 Settembre 2024_ In occasione del Settimo Festival della Raccolta dei Contadini, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato congratulazioni e auguri ai contadini e ai lavoratori del settore agricolo. Xi ha sottolineato l'importanza di rafforzare le basi agricole e promuovere la rivitalizzazione rurale per realizzare la modernizzazione cinese. Nonostante le sfide climatiche, come inondazioni e tifoni, le prospettive per un'abbondante raccolta autunnale sono positive, con un aumento della produzione di cereali e altri prodotti agricoli. La notizia è riportata da news.cn, evidenziando l'impegno del governo cinese nel sostenere l'agricoltura e migliorare le condizioni di vita dei contadini. Il Festival della Raccolta dei Contadini è un evento annuale che celebra il lavoro e i successi degli agricoltori in Cina.