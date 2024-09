29 Settembre 2024_ La Cina ha tenuto una cerimonia di alto profilo per conferire le massime onorificenze statali in occasione del 75° anniversario...

29 Settembre 2024_ La Cina ha tenuto una cerimonia di alto profilo per conferire le massime onorificenze statali in occasione del 75° anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Tra i premiati figurano Huang Zongde, insignito della Medaglia della Repubblica, e Zhao Zhongxian, riconosciuto come Scienziato del Popolo. La cerimonia si è svolta presso il Grande Palazzo del Popolo a Pechino, capitale della Cina, e ha visto la partecipazione di numerosi destinatari di titoli onorifici. L'evento sottolinea l'importanza del riconoscimento dei contributi eccezionali alla società cinese. La notizia è riportata da english.news.cn. La Repubblica Popolare Cinese è stata fondata nel 1949 e celebra annualmente i suoi progressi e successi attraverso eventi commemorativi.