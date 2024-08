Cina: Changle Road di Shanghai chiude per ristrutturazione

10 Agosto 2024_ Changle Road, una delle strade più vivaci di Shanghai, sta per chiudere a causa di un progetto di riqualificazione urbana. Le attività commerciali della zona stanno cercando nuove sedi, mentre i residenti esprimono nostalgia per il passato. Nonostante il cambiamento, c'è un certo ottimismo per le opportunità future che la ristrutturazione potrebbe portare. La chiusura di Changle Road segna la fine di un'era per la sua vivace vita notturna, ma apre la strada a nuove possibilità. Lo riporta Shanghai Daily. La riqualificazione è parte di un ampio piano di sviluppo urbano che mira a migliorare l'infrastruttura e la qualità della vita nella metropoli cinese.